Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Ceará; veja valores

Vovô visita o Timão no próximo sábado, 5, às 20h30min, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira, 31, o início da venda dos ingressos para a partida contra o Ceará, do próximo sábado, 5, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 20h30min (de Brasília), na Neo Química Arena.

Como é padrão, as vendas serão realizadas de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor. A comercialização se dará via ingressoscorinthians.com.br, para a torcida em geral, e pelo fieltorcedor.com.br, para sócios.

Ainda não há informações sobre bilhetes para a torcida visitante.

Veja informações sobre a venda de ingresso:

Segunda-feira, 31 de outubro, a partir das 11 horas: Abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Segunda-feira, 31 de outubro, a partir das 11 horas: Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Segunda-feira, 31 de outubro, a partir das 11 horas: Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Terça-feira, 1 de novembro, a partir das 11 horas: Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Quinta-feira, 3 de novembro, a partir das 15 horas: Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Descontos para Fiel Torcedor:

Com base em pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas em 2021 com membros e ex-membros do programa Fiel Torcedor, o Corinthians atende a um dos principais pedidos deste público: maiores descontos nos ingressos para jogos do Timão.

No confronto diante do Fluminense, pelo Brasileirão 2022, membros do plano Minha Vida terão descontos de 20% a 50%, enquanto os do plano Minha História terão descontos de 25% a 60% — a variação se dá de acordo com o setor da Neo Química Arena escolhido.

Veja valores dos ingressos:

NORTE ENGOV – R$ 50

SUL DORIL – R$ 70

LESTE SUPERIOR NEOSALDINA – R$ 90

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 100

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 120

OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 140

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 250

OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 500

OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500

