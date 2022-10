Ceará confirma Jô como opção para enfrentar o Fluminense

18:19 | Out. 29, 2022

Jô treina com o elenco e é opção para o técnico Juca Antonello, que prepara o time para enfrentar o Fluminenese, pela 35ª rodada da Série A

O atacante Jô está à disposição do Ceará para enfrentar o Fluminense na segunda-feira, 31, pela 35ª rodada da Série A. Ele já não está mais sob punição da Fifa.

O Ceará confirma que o jogador está liberado, mas não se manifestou sobre o problema que impediu Jô de jogar na partida anterior, contra o Internacional. Presume-se, no entanto, que o Corinthians resolveu, junto à Fifa, a situação com o Nagoya Grampus-JAP que resultou em um “transfer ban” ao centroavante.

Jô treina com o elenco e é opção para o técnico Juca Antonello. Com a camisa alvinegra, o atacante tem nove jogos e dois gols. O contrato dele com o Vovô se encerra ao fim da temporada.



