Ceará: Lacerda e Marcos Victor devem formar dupla de zaga contra o Fluminense

O técnico interino Juca Antonello não terá os zagueiros titulares do Ceará para o confronto diante do Fluminense na próxima segunda-feira, 31, no Castelão. Suspenso, Luiz Otávio é desfalque certo na equipe. Lesionado, Messias não deve se recuperar a tempo para a partida, assim como Lucas Ribeiro, que teve uma lesão ligamentar no joelho direito.

Sem eles, Juca deve escalar Gabriel Lacerda e Marcos Victor para formar a dupla de zaga alvinegra contra os cariocas.

Alternativas para Juca

O técnico ainda tem a disposição David Ricardo, da base, que foi promovido ao profissional por Lucho González, mas só tem uma partida no time principal.

Victor Luís também surge como opção para o técnico para atuar na zaga. Lateral-esquerdo de origem, ele chegou a ser improvisado como zagueiro-esquerdo por Lucho González, quando o treinador adotou o esquema de três defensores e dois alas.

A tendência é de que Juca Antonello não deve improvisar atletas em funções diferentes das quais estão acostumadas em exercer, com o intuito de evitar possíveis erros na reta final do campeonato, na qual o Alvinegro busca escapar do rebaixamento.

Na 17° colocação, o Ceará voltou ao Z-4 após 18 rodadas. A equipe não vence há oito jogos e acumula apenas uma vitória em 16 partidas na Série A.

