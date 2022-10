"Principal culpado somos nós jogadores", afirma Sobral após nova derrota do Ceará na Série A

Repórter do caderno de Esportes

00:16 | Out. 27, 2022

Vovô conseguiu sair na frente com gol de pênalti de Lima, mas acabou sofrendo a virada e saiu de campo derrotado por 2 a 1 pelo Internacional

O Ceará sofreu uma nova derrota na Série A nesta quarta-feira, 26. No Beira-Rio, o Vovô conseguiu sair na frente com gol de pênalti de Lima, mas acabou sofrendo a virada e saiu de campo derrotado por 2 a 1 pelo Internacional. Na saída de campo, Fernando Sobral lamentou o resultado, colocou o elenco como principal culpado e falou sobre a possibilidade de 'secar' os adversários para que o Alvinegro não entre na zona de rebaixamento.

"Agora é, mais do que nunca, não jogar a toalha. Temos um jogo importante em casa, difícil. É complicada a situação, difícil falar, pois cada vez mais nos aproximamos dessa zona tão incômoda, mas é renovar as energias para, em casa, conquistar três pontos", falou o atleta, que complementou eximindo a diretoria do clube de culpa pelos recentes resultados negativos.

"Agora é secar os adversários, pois a gente se colocou nessa situação e é frustrante, pois o Ceará não merece. É tudo certo, a diretoria tem cumprido o papel e o principal culpado hoje somos nós, jogadores, que em algum momento nós deixamos faltar espírito, a garra, mas agora é juntar os cados, secar os adversários e tentar fazer os três pontos dentro de casa", disse ainda.

