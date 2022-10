Presidente do Ceará não vê reações ofensivas de Vina em atritos com a torcida

O Esportes O POVO entrou em contato com Robinson de Castro para falar sobre o trabalho no aspecto emocional dos jogadores para a reta final do Brasileirão

O presidente Robinson de Castro não entende que o meia Vina reagiu de maneira ofensiva em episódios de atrito com torcedores do Ceará na Arena Castelão. Recentemente, o jogador respondeu críticas da torcida com provocações, como foi no lance do gol da derrota do time por 2 a 1 para o América-MG, na expulsão por reclamação contra o Goiás e em uma discussão na saída de campo na eliminação contra o São Paulo, pela Sul-Americana.

Robinson afirmou que há “duas versões” reproduzidas para as polêmicas do meia-atacante, sendo uma das narrativas difundidas considerada “maldosa”, que é vista pela diretoria como uma forma de tumultuar o ambiente. Em coletivas, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Cléber revelaram que o jogador conversou internamente com a cúpula alvinegra e pediu desculpas por prejudicar o time na expulsão contra o Esmeraldino, enquanto a equipe vencia por 1 a 0 e sofreu o empate nos acréscimos.

Em virtude da última polêmica do jogador, que desativou a conta no Instagram após a expulsão contra o Goiás, e do choro de Luiz Otávio que marcou o episódio de vandalismo no Castelão contra o Cuiabá, Robinson de Castro afirmou que o Ceará trabalhará para incentivar os jogadores na reta final do campeonato e controlar o aspecto psicológico com funcionários do próprio clube, e que não pretende contratar ajuda externa para lidar com o problema.

Em contato com o Esportes O POVO, Robinson de Castro afirmou não temer perda de pontos pelo episódio de vandalismo no Castelão na partida contra o Cuiabá, no último domingo, 16. Na ocasião, torcedores alvinegros invadiram o gramado da arena logo após o gol de empate da equipe e o juiz encerrou o confronto antecipadamente por falta de segurança.

O mandatário entende que o Ceará contribuiu com medidas cabíveis junto aos órgãos responsáveis e que por isso não acredita que o clube será punido com perda de pontos. Ao mesmo tempo, ele considera que o Alvinegro também não será punido com perda de mandos de campo no campeonato, uma vez que ele afirmou que a PM “isentou o Ceará de culpa”, e, portanto, não terá sanções severas.



