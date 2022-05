Independiente goleia La Guaira por 4 a 0; veja cenário para classificação do Ceará na Sula

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu poderá perder por até um gol de diferença na última rodada contra o clube argentino para assegurar a primeira colocação do Grupo G e, consequentemente, a classificação às oitavas de final

O Independiente goleou o Deportivo La Guaira por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, 19, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina, e chegou aos 12 pontos, três a menos que o Ceará, líder do Grupo G. Com o resultado, o cenário para que o Vovô conquiste a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana está definido.

Adversários na última rodada, o Alvinegro de Porangabuçu chegará para o decisivo confronto na Argentina com um panorama favorável. A equipe cearense poderá, além de empatar, perder por um gol de diferença, já que possui uma boa vantagem no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação.

Sobre o assunto Jael e Richard retornam aos treinos no Ceará; Vina segue como dúvida para o jogo contra o Santos

Com dez gols na temporada, Mendoza é o maior artilheiro estrangeiro da história do Ceará

Com Peixoto e sem Vina, Ceará embarca para São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A goleada por 6 a 0 sobre o General Caballero na última terça-feira, 17, na Arena Castelão, foi um fator determinante para o Ceará nesta reta final da fase de grupos, pelo qual o escrete preto-e-branco possui uma campanha com 100% de aproveitamento — o único entre todos os 32 times que disputam a competição.

Vale ressaltar que, em cinco rodadas, o Ceará só foi vazado uma única vez, no confronto de ida contra o Independiente, quando o Vovô conquistou a vitória de virada por 2 a 1. A equipe cearense, inclusive, possui a melhor defesa da competição.

Caso consiga repetir o bom desempenho defensivo diante do Independiente e não seja derrotado por mais de dois gols de diferença, o Vovô irá alcançar um feito histórico, tendo em vista que será a primeira vez que o clube irá avançar às oitavas do torneio continental.

O embate entre Ceará e Independiente para definir quem seguirá na Sul-Americana acontece na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. O Alvinegro poderá contar com o apoio de dois mil torcedores, que foi o espaço cedido pela diretoria do “Rei de Copas” aos cearenses.