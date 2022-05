Com Peixoto e sem Vina, Ceará embarca para São Paulo

Com jogo marcado contra o Santos para sábado, 21, pela Série A do Brasileiro, o time do Ceará embarcou na tarde desta quinta-feira, 19, para São Paulo. Na delegação, a novidade foi a presença do atacante Matheus Peixoto, que deverá, finalmente, estrear com a camisa alvinegra.

Em coletiva concedida na manhã desta quinta, inclusive, Peixoto afirmou estar pronto até mesmo para começar a partida contra a equipe santista. Já são nove semanas dele em Porangabuçu — tratou duas lesões no tornozelo — e a expectativa da torcida de vê-lo em campo está alta. O jogador vestirá a camisa 28.

Quem também está recuperado e viajou com o time foi o volante Richard Coelho. Ele ficou de fora dos últimos jogos por lesão grau 1 na coxa direita.

Três atletas não seguiram com a delegação, no entanto. A principal ausência é do meia-atacante Vina. Ele sentiu um desconforto na panturrilha esquerda no jogo contra o Flamengo, no fim de semana passado, e faz tratamento no local.

Também ficaram em Fortaleza o meia Léo Rafael, que estava em fase de transição, e o atacante Dentinho. No boletim médico que será divulgado antes da próxima partida deve ser informada a condição dos atletas ausentes.

O voo em que o elenco do Ceará se encontra deixou Fortaleza por volta das 15h30min. A chegada na capital paulista acontece no início da noite desta quinta. Ceará e Santos se enfrentam na Arena Barueri, às 18h30min de sábado, pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro.

Com informações de Horácio Neto