Jael e Richard retornam aos treinos no Ceará; Vina segue como dúvida para o jogo contra o Santos

O Ceará segue em preparação para o duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O treino desta quinta-feira, 19, contou com os retornos do centroavante Jael e do volante Richard. O meia-atacante Vina não participou da atividade e é dúvida para o confronto de sábado, 21, na Arena Barueri.



Richard e Jael participaram do aquecimento e do trabalho inicial com bola. O volante deve ser relacionado para o jogo contra a equipe paulista. O camisa 25 sofreu uma lesão na coxa direita na partida diante do Athletico-PR pelo Brasileirão. Já o atacante está em reta final de transição após lesão sofrida em dezembro de 2021 diante do América-MG, pela penúltima rodada da Série A.



O camisa 29 iniciou o confronto diante do Flamengo no último sábado, 14, porém só permaneceu em campo por 11 minutos. Durante a partida, Vina sentiu um desconforto e precisou ser substituído por Zé Roberto.



Caso Vina não seja relacionado para a partida contra o Santos, o técnico Dorival Júnior terá como opções viáveis para ocupar a posição: Zé Roberto e Cléber. Matheus Peixoto, apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 19, também já está apto a estrear pelo Vovô.



O Ceará cearense encara o Santos no sábado, 21, às 18h30min, na Arena Barueri, pela sétima rodada da Série A. Em cinco partidas disputadas no campeonato, o Alvinegro possui quatro pontos e permanece na zona de rebaixamento, na 17° colocação. (Com informações de Horácio Neto)





