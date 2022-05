Com dez gols na temporada, Mendoza é o maior artilheiro estrangeiro da história do Ceará

Stiven Mendoza vem sendo um dos destaques do Ceará no setor ofensivo em 2022. Na falta de um centroavante titular, o colombiano assumiu o posto de artilheiro e se tornou o estrangeiro com mais gols na história do alvinegro

Na falta de um atacante de referência no Ceará, Stiven Mendoza é o jogador que vem chamando a responsabilidade no setor ofensivo do alvinegro. O colombiano já balançou as redes dez vezes na temporada de 2022 e se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro estrangeiro do clube cearense.



Com os gols marcados na atual temporada, Mendoza acumula um total de 14 tentos com a camisa alvinegra - em 67 jogos - e ultrapassou David Madrigal (10 gols) na lista de artilheiros estrangeiros do clube. O ranking ainda conta com Yony Gonzáles e Javier Reina, com dois gols, e Maxi Biancucchi, com apenas um.

Na última terça-feira (17), Mendoza voltou a encontrar o caminho das redes. Mesmo sendo reserva (poupado) diante do General Caballero-PAR, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, o colombiano teve tempo de entrar no segundo tempo e deixar sua marca duas vezes. Os gols saíram nos minutos 27 e 33.

Além de ocupar o posto de maior artilheiro estrangeiro da história do Ceará, Mendoza é o líder em número de gols na atual temporada entre os atletas alvinegros. Ao balançar as redes duas vezes no último jogo, o colombiano deixou Vina (oito gols) para trás e se isolou no topo da artilharia. Cléber vem após a dupla, com cinco tentos.

Mendoza chegou ao Ceará no começo da temporada de 2021, pelo valor de R$ 4,05 milhões, sendo uma das contratações mais caras da história do futebol cearense. Desde então, o atacante encontrou o caminho das redes contra General Caballero (2x), Flamengo, La Guaira, Palmeiras, Independiente, São Raimundo, Iguatu, Globo, Fortaleza, Bahia, Jorge Wilstermann, Sport e CSA. (Guilherme de Andrade, especial para O POVO)

