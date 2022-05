Matheus Peixoto projeta estreia pelo Ceará contra o Santos: "Estou preparado para começar jogando"

Atacante treina com o restante do elenco alvinegro desde o início da semana após se recuperar de uma entorse no tornozelo

Apto para estrear pelo Ceará, o atacante Matheus Peixoto foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira, 19. Em coletiva, o jogador falou sobre as expectativas para entrar em campo com a camisa alvinegra. O atleta também ressaltou que está preparado para iniciar entre os titulares na partida diante do Santos pelo Campeonato Brasileiro.

“É difícil falar que eu possa jogar os 90 minutos. Mas, eu estou preparado para começar jogando. A gente já teve esse tipo de conversa. Até pelo período que eu fiquei, dois meses sem jogar. Jogo é totalmente diferente do treino. mas, eu posso falar que estou estou preparado para corresponder dentro de campo, para aguentar esse ritmo. Como eu falei, foi um tempo de transição muito bom”, destacou.

A expectativa é que o jogador estreie pelo Ceará no confronto contra o Santos, na noite de sábado, na Arena Barueri. O atacante está emprestado ao Vovô até o fim da temporada pelo clube ucraniano Metalist Kharkiv.

“Se ele (Dorival Júnior) optar (por escalar como titular contra o Santos), a gente está aí. Tem que dar a vida, se vai aguentar os 90 minutos, eu não sei. Cada jogo é uma dinâmica diferente. Às vezes, a gente começa ganhando o jogo e é uma dinâmica diferente, às vezes é mais pegado, às vezes é mais controlado e dá para aguentar. Então, é só esperar mesmo na hora que o Dorival optar, a gente ver como vai ser”, completou.

Peixoto treina com o restante do elenco alvinegro desde o início da semana. Ele já vinha em um processo de transição, após se recuperar de uma entorse no tornozelo. “A expectativa é a melhor possível. Desde que eu cheguei aqui eu tive essa expectativa de chegar logo e estar jogando. Infelizmente, eu tive esse problema no tornozelo. Eu nunca tive uma lesão na minha carreira, então foi uma coisa nova para mim. Nesse período, eu pude trabalhar outros aspectos para quando voltasse, estar com o mental muito forte. Então, eu posso dizer que estou preparado para esse retorno”, ressaltou.



