Jogadores do General Caballero pediram para Ceará não fazer mais gols, revela Mendoza

O Ceará entrou em campo nesta terça-feira, 17, com o intuito de seguir com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e também construir um bom saldo de gols, que é critério de desempate na classificação do certame. Com a goleada por 6 a 0 diante do General Caballero, a equipe alvinegra alcançou os seus dois objetivos do dia. Na saída de campo, o camisa 10, Mendoza, falou sobre a superioridade do Vovô na partida e revelou o pedido do adversário para que o grupo diminuísse a intensidade no placar.

"Acho que a gente veio para ganhar o jogo. No começo, a gente teve dificuldade, mas a gente achou os gols e isso nos deu tranquilidade. Nosso time colocou intensidade jogando na nossa casa como um jogo de final e a gente viu eles falando para parar, para não fazermos mais (gols), mas a gente tinha uma mentalidade de fazer um bom jogo dentro de casa. Essa é a nossa casa, a gente sabe que tem que fazer respeitar e foi o que a gente fez hoje", pontuou o atleta.

Com relação ao pedido do time paraguaio, Mendoza salientou ainda que o Ceará seguiu jogando com seriedade exatamente para respeitar o adversário. "A gente falou que respeitar eles é jogar com seriedade, hombridade, a gente sabe que tem seres humanos ali, eles vieram propor um jogo e queriam (a vitória). A gente foi humilde para jogar o jogo e foi isso que a gente fez", finalizou.

