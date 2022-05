Vina não participa de treino e segue como dúvida para o jogo contra o General Caballero

O atacante Vina não participou das atividades desta segunda-feira, 16, e segue como dúvida para o jogo contra o General Caballero-PAR, que acontece nesta terça-feira, 17, às 19h15min, na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

O camisa 29 iniciou o confronto diante do Flamengo no último sábado, 14, como titular e capitão, mas só permaneceu em campo por 11 minutos. Na ocasião, Vina sentiu um desconforto e precisou ser substituído por Zé Roberto. O atleta iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas enquanto o jogo acontecia.

Caso Vina não seja relacionado para a partida contra o General Caballero-PAR, o treinador Dorival Júnior terá três opções viáveis para ocupar a posição: Zé Roberto — escolhido no embate contra o Flamengo para substituí-lo — , Cléber e Dentinho. Matheus Peixoto, em processo de transição, segue como desfalque.

Na atual temporada, Vina atuou em 21 dos 24 jogos que o Ceará disputou, totalizando oito gols — artilheiro da equipe ao lado de Mendoza — e três assistências, números que o tornam o jogador com mais participações diretas em tentos (11) do escrete alvinegro.

Com informações de Horácio Neto.