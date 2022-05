Richardson defende DM do Ceará sobre cobranças por lesões: "Estão sendo bombardeados"

Após voltar a jogar pelo Ceará, no último sábado, o volante Richardson comentou sobre as próprias condições físicas em coletiva concedida nesta segunda-feira, 16. Feliz pelo retorno, o jogador disse estar pronto para seguir atuando e afirmou que fará trabalhos de prevenção para evitar novo afastamento por lesão no clube.

"Estou me sentindo bem e com confiança. No último jogo pude entrar e contribuir para o nosso empate, ali no final, consegui fazer tudo com naturalidade, então espero que seja o retorno de uma volta para os jogos (de forma) que eu não possa mais estar lesionado. Vou fazer um trabalho de prevenção, agora, para que eu não possa mais estar desfalcando a equipe, podendo estar à disposição sempre", disse.

O volante aproveitou o assunto para defender o trabalho do departamento médico do Ceará. Richardson falou sobre o trabalho do dia a dia feito pelos profissionais do setor e citou os jogadores que já ganharam condição de jogo.

"Infelizmente a gente tem sofrido baixas no departamento médico, mas é enaltecer o trabalho deles também, que estão sendo bombardeados um pouco, mas a gente vê a dedicaçao dos fisiotrapeutas, dos médicos, para estarem nos recuperando, nos deixar aptos o mais rápido possível, para estar dentro do campo, No último jogo já teve meu retorno, o Luiz (Otávio) estava à disposição e daqui a pouco vai ter mais alguns atletas a disposição. Temos que enaltecer o trabalho deles para que possamos estar todos à disposição e que a gente possa ter uma sequência boa de jogos para que possamos deixar essa parte de baixo da tabela e retomar o caminho das vitórias", disse.

O Ceará não atualizou a situação do departamento médico do clube antes do jogo contra o Flamengo, no sábado, mas estavam sem condições de jogo pelo último boletim médico divulgado os volantes Fernando Sobral e Léo Rafael, os atacantes Jael e Matheus Peixoto, além do lateral-direito Marcos Ytalo. Além disso, o meia-atacante Vina deixou o gramado do Castelão mais cedo, por lesão.

Para o jogo desta terça-feira, 17, contra o General Caballero-PAR, pela Sul-Americana, Richardson disse estar apto a defender o Vovô novamente, mas não garantiu atuar o tempo inteiro. "Estou à disposição do professor para iniciar ou estar entrando no decorrer do jogo. A gente sabe que cada partida é uma carga diferente, dependo do adversário, a gente é exigido de forma diferente durante os jogos, (por isso) não dá para afirmar eu vou conseguir jogar os 90 minutos, depende muito de como vai estar o jogo", concluiu.



