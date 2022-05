Nino Paraíba valoriza empate e revela que bateu direto em lance do gol: "Deus abençoou"

Após o empate do Ceará por 2 a 2 com o Flamengo, Nino Paraíba, autor do gol de empate do Alvinegro, concedeu entrevista pós-jogo e valorizou o ponto conquistado contra o Flamengo. O lateral-direito acertou um chute de falta nos acréscimos que encobriu o goleiro adversário em falta cobrada com pouco ângulo para empatar a partida.

"Tenho que agradecer a Deus pelo empate. A gente sabia que ia ser jogo difícil contra o Flamengo, que é uma grande equipe. Mas graças a Deus no finalzinho, Deus abençoou ali com gol do empate. No segundo tempo a gente foi melhor que eles, no primeiro eles foram melhor, mas a gente poderia sair com um resultado positivo, mas o empate tá de bom tamanho", disse o lateral.

Questionado se o chute foi direto ou uma tentativa de cruzamento, o lateral confirmou que chutou no gol e que havia comentado com Victor Luiz. "Eu falei com Victor que ia bater direto. Fui feliz, Deus me abençoou com esse gol maravilhoso", finalizou.

