Com lesão na coxa, volante Richard desfalca Ceará nos próximos jogos

O técnico Dorival Júnior teve mais uma baixa no elenco do Ceará para a partida contra o Tombense-MG, que acontece nesta quarta-feira, 11, às 19 horas, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com lesão na coxa, o volante Richard está fora de combate.

Por meio de uma ressonância magnética, o clube constatou lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita. O jogador foi substituído nas últimas duas partidas do Ceará, tendo saído ainda no primeiro tempo contra o Athletico-PR.

Richard já iniciou os trabalhos de recuperação no departamento médico do clube e deve ficar de fora dos dois próximos confrontos do Vovô, contra Tombense-MG e Flamengo.

Além do volante, também não estão à disposição de Dorival o zagueiro Messias, expulso no jogo de ida contra o Tombense, e os jogadores que estão no DM: Luiz Otávio, Richardson, Matheus Peixoto, Jael, Marcos Ytalo, Fernando Sobral e Léo Rafael.

