Ceará lança promoção e mães terão entrada gratuita para o jogo contra o Tombense; entenda

A ação está ligada ao Dia das Mães, celebrado no último domingo, 8. Para ter acesso gratuito ao jogo desta quarta-feira, 11, as mães precisam estar acompanhadas de um sócio-torcedor que tenha realizado o check-in

Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado no último domingo, 8, o Ceará lançou uma promoção para o jogo desta quarta-feira, 11, diante do Tombense-MG, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ação, divulgada pelo clube através das redes sociais, as mães terão entrada gratuita como acompanhante de um sócio-torcedor com check-in realizado.

Para ter direito ao acesso sem custos, é preciso realizar um cadastro no site nacaoalvinegra.com/register e na entrada da Arena Castelão, dirigir-se ao portão do check-in acompanhado do portador do sócio-torcedor e solicitar o ingresso gratuito a um representante do Sócio Vozão.

Sobre o assunto Lacerda foca no Tombense, mas lembra de indignação na Série A: "Muito puto"

Ceará enfrenta o Tombense visando classificação às oitavas de final da Copa do Brasil

Com lesão na coxa, volante Richard desfalcará o Ceará nos próximos jogos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale ressaltar que a condição é válida para todos os setores disponíveis de acordo com o check-in realizado, exceto para a área Premium. O confronto entre o Vovô e o clube mineiro acontece às 19 horas e vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil.