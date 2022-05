Após derrota, Ceará tem sequência de cinco vitórias fora de casa encerrada

O Ceará teve a sua sequência de seis vitórias consecutivas atuando fora da capital cearense encerrada. Diante do Athletico-PR neste sábado, 7, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Antes do revés, o Vovô emplacou cinco triunfos em sequência como visitante: Campinense (1x0), pela Copa do Nordeste, Tombense (2x0), pela Copa do Brasil, Palmeiras (3x2), pelo Brasileirão, e Deportivo La Guaira (2x0) e General Caballero (2x0), pela Copa Sul-Americana.



Sobre o assunto Ceará é derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR e chega a 3ª derrota seguida no Brasileirão

"Têm outros árbitros que poderiam apitar essa partida", desabafa Lindoso após derrota do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, 11, às 19 horas, na Arena Castelão, para enfrentar o Tombense, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No dia 14, sábado, o escrete preto-e-branco encara o Flamengo, novamente no Gigante da Boa Vista, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro.