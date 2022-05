"Têm outros árbitros que poderiam apitar essa partida", desabafa Lindoso após derrota do Ceará

O Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR neste sábado, 7, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista pós-jogo, o volante Rodrigo Lindoso destacou as chances criadas pela equipe alvinegra e comentou sobre a atuação da arbitragem.

“Mas, realmente ficou muito picado, não em relação à falta, mas o que o nosso árbitro fez hoje. Com todo o respeito, a gente nunca fala de arbitragem, mas hoje me tirou do sério real porque a primeira falta que teve do PH (Pedro Henrique) aqui. A gente viu o volante deles que fez uma falta em mim e já tinha feito uma falta dura no Vina no primeiro tempo. Com menos de 10 minutos de jogo, ele já alertou o João a não retardar o jogo que a gente precisa da vitória também. No segundo lance, ele já dá o amarelo e demorou até os 45 para dar para o jogador do Athletico”, desabafou.

O volante também comentou sobre o pênalti cometido por Gabriel Lacerda em Vitor Roque, que só foi marcado com o auxílio do VAR. “Um jogo muito picado. Creio eu que, apesar de uma grama muito diferente, o adversário forte dentro de casa que não vinha vivendo um bom momento até o jogo de hoje, eu creio que a gente fez o melhor jogo. A gente criou mais chances. Acho que os números estão aí em questão de finalização. Eu mesmo tive duas. Mas, ficou a dúvida em relação ao pênalti. Teve um erro, que acontece, até que o João conseguiu defender”, completou.

O atleta destacou as chances criadas pelo Alvinegro do Porangabuçu na partida. “Fica no ar essa dúvida aí para o nosso árbitro de hoje. Gaúcho, não está tão longe, a gente está no Sul. Têm outros árbitros de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro que poderiam apitar essa partida. Mas, eu acho que independente do resultado a nossa equipe se entregou, foi um lance de jogo, a gente criou bastante, é continuar trabalhando que quarta tem Copa do Brasil”, completou.

A equipe cearense volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, 14, às 16h30min, para encarar o Flamengo, na Arena Castelão, pela sexta rodada do torneio. Antes, o time comandado pelo treinador Dorival Júnior terá um compromisso diante do Tombense-MG, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.



