Ceará é derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR e chega a 3ª derrota seguida no Brasileirão

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue com três pontos conquistados em quatro rodadas, o que o coloca na 16º posição da tabela de classificação do certame

O Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR neste sábado, 7, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu, que chegou ao seu terceiro revés consecutivo no certame nacional, permanece com três pontos na tabela de classificação, pelo qual ocupa o 16º lugar — mas com um jogo a menos em relação aos demais clubes.



A equipe cearense volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, 14, às 16h30min, para encarar o Flamengo, na Arena Castelão, pela sexta rodada do torneio. Antes, o time comandado pelo treinador Dorival Júnior terá um compromisso diante do Tombense-MG, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo

O Vovô entrou em campo com uma estratégia reativa, de linhas defensivas baixas para suportar a natural pressão inicial do Athletico-PR e explorar eventuais espaços através de transições rápidas. A ideia, entretanto, foi mal executada pelo Alvinegro nos primeiros minutos do confronto, muito pelo encaixe ruim na marcação e também pelos diversos erros de passes quando recuperava a bola.



Durante este momento de instabilidade do Ceará, o Athletico-PR conseguiu ter um bom volume ofensivo, mas a superioridade não durou muito tempo. A partir dos 15 minutos, a equipe cearense equilibrou a posse de bola e ajustou a distribuição dos jogadores nos setores do campo — antes bastante espaçado. Desta forma, o escrete preto-e-branco anulou jogadores chaves da construção ofensiva do Furacão, como Terans, Cannobio e Vitinho, e assumiu o controle da partida.



Antes reativo, o Ceará passou a ser protagonista. Sem sofrer grandes perigos na defesa, o Vovô, predominante no setor do meio-campo, tornou-se mais presente no ataque. Aos 22 minutos, a equipe comandada pelo treinador Dorival Júnior teve a sua melhor chance na primeira etapa. No lance, Lima recebeu ótimo passe de Mendoza e ficou cara a cara com o goleiro Bento, livre de marcação, mas chutou mal e isolou a bola.



Após o intervalo, o Alvinegro de Porangabuçu retornou para o confronto disperso, cometendo os mesmos erros de marcação no início do primeiro tempo e foi punido por isso. Com três minutos, Canobbio fez boa jogada individual e infiltrou na área, mas o goleiro João Ricardo abafou o chute. No rebote, a bola sobrou para Abner na pequena área, que somente empurrou para os fundos das redes.



O desastroso início de segundo tempo ficou ainda pior aos sete minutos, quando Gabriel Lacerda cometeu pênalti em Vitor Roque, que só foi marcado posteriormente com o auxílio do VAR. Na cobrança, Terans chutou à meia altura do lado esquerdo de João Ricardo. O goleiro Alvinegro, com bom reflexo, acertou o canto da batida e realizou a defesa, mantendo o Vovô vivo no jogo.



Embora a grande defesa de João Ricardo trouxesse uma nova perspectiva, dentro de campo este possível fator motivacional não surtiu efeito. Pragmático e com pouca inspiração para concluir com eficiência os lances construídos, o Vovô até tentou pressionar o Athletico-PR em alguns recortes do segundo tempo, mas levou pouco perigo. Na beira do campo, Dorival promoveu todas as cinco mudanças possíveis: Dentinho, Victor Luís, Erick, Zé Roberto e Nino Paraíba entraram nos lugares de Michel Macedo, Bruno Pacheco, Richard, Geovane e Mendoza, todas visando o aumento do poder ofensivo da equipe, o que não aconteceu.

Assim como no primeiro tempo, as principais chances do Ceará no segundo tempo caíram no pé — e cabeça — de Lima, aos 30 minutos. Na jogada, o atacante fez boa jogada pelo meio, fintou os marcadores do Furacão e entrou com facilidade na grande área. A finalização, entretanto, foi interceptada por Erick, atleta do clube paranaense. Nove minutos depois, o camisa teve outra boa chance, desta vez de cabeça após cobrança de escanteio, mas voltou a desperdiçar.

No fim, derrota para ligar o alerta do Ceará no Campeonato Brasileiro, que já acumula três reveses consecutivos e precisa o quanto antes voltar a vencer para se desvencilhar da incômoda proximidade com a zona de rebaixamento.