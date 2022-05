Ingressos para Ceará x Flamengo começam a ser vendidos; confira os valores

A partida entre o Alvinegro de Porangabuçu e o Rubro-Negro carioca acontecerá no próximo sábado, 14, às 16h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Série A

O Ceará iniciou nesta sexta-feira, 6, as vendas de ingressos para o jogo contra o Flamengo, que acontecerá no próximo sábado, 14, às 16h30min, na Arena Castelão, válido pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O check-in destinado aos sócios-torcedores alvinegros segue ativo.

Para os torcedores do Vovô, o valor do ingresso varia entre três preços: R$ 120,00 (superior central, superior sul e superior norte), R$ 140,00 (inferior sul, inferior norte, inferior central e especial), e R$ 280,00 (premium). As entradas podem ser adquiridas através de uma plataforma digital disponibilizada pelo clube, o bilhete certo, ou nas lojas físicas.

Quem tiver um amigo que esteja adimplente no programa de sócio-torcedor do Alvinegro, poderá comprar o ingresso com 50% de desconto para os seguintes setores: inferior norte e sul, superior norte e sul, e superior central.

Já para a torcida do Flamengo, há uma única opção de ingresso, no valor de R$ 120,00 a inteira. O setor destinado para os adeptos do clube carioca será uma parte da superior sul.



Confira os valores detalhados:

Superior central, norte e sul: R$ 120,00

Inferior central, norte, sul e especial: R$ 140,00

Premium: R$ 280,00

Superior sul (visitante): R$ 120,00

Locais de venda: Shopping Parangaba, Iguatemi, RioMar Kennedy, North Shopping Maracanaú, Grand Shopping, CT Carlos de Alencar Pinto e site bilhete certo.