Ceará abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Tombense

O Ceará iniciou, nesta quinta-feira, 5, o check-in e venda de ingressos para o jogo contra o Tombense-MG. A partida acontece na próxima quarta-feira, 11, às 19h, na Arena Castelão, e é válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na ida, o Alvinegro venceu por 2 a 0 fora de casa, e pode até perder por um gol de diferença no segundo duelo que garante vaga para a fase de oitavas de final e R$ 3 milhões em cotas.

As entradas podem ser adquiridas na sede ou nas lojas credenciadas do clube, com valores que vão de R$ 30 a R$ 280. Adimplentes dos planos de recarga como o Time do Povo ou Consulado Alvinegro, têm desconto no ingresso e podem garantir presença com valores à partir de R$ 10. Sócios dos outros planos do Alvinegro podem realizar seus check-ins sem custos extras no site Sócio Vozão.

