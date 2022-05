Após quatro rodadas, Ceará é o único time com 100% de aproveitamento na Sula

A quarta rodada da Copa Sul-Americana está sendo finalizada nesta quinta-feira, 5. Com o empate do São Paulo sem gols diante do Everton, no Chile, o Ceará já se tornou a única equipe com 100% de aproveitamento no certame continental.

Em quatro jogos disputados, o Alvinegro de Porangabuçu somou 12 pontos com 4 vitórias. Até aqui, foram 9 gols marcados e apenas um gol tomado. O último triunfo do Vovô na competição ocorreu nesta terça-feira, 3, quando o time bateu o La Guaira no Castelão por 3 a 0, com gols de Mendoza, Erick e Vina.

Confira tabela do grupo do Ceará no certame:

