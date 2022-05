Arthur Cabral e Homem Mau convocam torcida do Ceará para transmissão de Casimiro

O atacante Arthur Cabral, cria das categorias de base do Vovô e atualmente na Fiorentina, e o comentarista Homem Mau, do Trem Bala, convocaram a torcida do Alvinegro para acompanhar a transmissão do Cazé

O streamer Casimiro Miguel transmite em seu canal na Twitch, neste sábado, 7, a partir das 19 horas, a partida do Ceará contra o Athletico-PR na Arena da Baixada-PR, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Arthur Cabral, cria das categorias de base do Vovô e atualmente na Fiorentina, e o comentarista Homem Mau, do Trem Bala, convocaram a torcida do Alvinegro para acompanhar a transmissão do Cazé.

"Simplesmente o rei do entretenimento vai estar transmitindo a partida do nosso Vozão", afirmou Arthur Cabral. "Brasileirão é no Cazé", disse Homem Mau.

A transmissão será realizada através do canal "Casimito", na Twitch, e disponibilizada para inscritos.

É possível se tornar inscrito e ter acesso aos conteúdos fechados do canal a partir de R$ 7,90. Clientes do Prime Video têm direito a acompanhar as transmissões na Twitch de forma gratuita.

Sobre o assunto Casimiro reage a gols do Ceará na Sul-Americana: "Vina é o nosso rei"

O streamer de 28 anos tem acordo com o Athletico-PR, via LiveMode, para transmitir todas as partidas do time paranaense como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. O acerto só foi possível devido à Lei do Mandante, que permite que os clubes de futebol possam negociar transmissões e reproduzir seus próprios jogos quando estiverem sob a condição de mandante do confronto, sem necessidade de acordo com a equipe visitante.

Em janeiro deste ano, Casimiro fez história na Twitch. Ele bateu o recorde de pessoas simultâneas na live. O streamer transmitiu o primeiro episódio da série "Neymar: O Caos Perfeito", produção da Netflix, registrando 545 mil espectadores.

