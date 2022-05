Vina tem melhor início de temporada no Ceará em termos de gols marcados; veja números

No recorte dos primeiros 19 jogos disputados por ele em cada temporada, no Alvinegro, o número de tentos marcados atualmente supera o do primeiro ano e é representa o dobro de 2021

Artilheiro do Ceará em 2022, o meia-atacante Vina vive seu melhor início de temporada no clube em termos de gols marcados. Nas 19 partidas que o Vovô disputou até aqui, o camisa 29 marcou oito tentos, sendo três na Copa do Nordeste, três na Copa do Brasil e dois na Sul-Americana.

O número é exatamente o dobro do que o meia-atacante marcou, no mesmo recorte, em 2021 e dois a mais do que ele havia feito em 2020. Além de balançar as redes adversárias, Vina também tem ido bem no quesito assistências. Na atual temporada, ele já ofereceu três, chegando a 11 participações diretas em gols.

Esses números superam o início do ano passado, quando em 19 jogos ele já havia participado diretamente de oito gols, sendo a metade com assistências. Quando se coloca 2020 no páreo, no entanto, o ranqueamento muda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro ano em que defendeu o Ceará, nas 19 primeiras partidas, Vina marcou seis gols e deu sete assistências, totalizando 13 participações diretas em tentos do Alvinegro. O bom início naquele ano era o prenúncio de uma temporada inesquecível do meia-atacante pelo Vovô, que terminou com 23 gols e 19 assistências.

Vina - Início de temporada (em 19 jogos):

2022: 8 gols (3 assistências - 11 participações diretas em gols)

2021: 4 gols (4 assistências - 8 participações diretas em gols)

2020: 6 gols (7 assistências - 13 participações diretas em gols)

Tags