Robinson reconhece mágoa da torcida, mas diz que é preciso "passar a página" e pede apoio nos jogos

O presidente do Ceará enfatizou que boa parte dos torcedores presentes nas partidas tem apoiado a equipe durante o tempo regulamentar nos jogos realizados no Castelão, mas disse que "ainda tem outra (parte da torcida) que não está"

Alvo de protestos por parte da torcida do Ceará nos últimos jogos da equipe na Arena Castelão, Robinson de Castro pediu, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 2, que as pessoas presentes nas arquibancadas do estádio utilizem os 90 minutos das partidas para apoiar os atletas.

“Tenho confiança no elenco, no grupo e no trabalho do Dorival. Com o apoio do torcedor, que é outra coisa que temos que estar pedindo. O torcedor às vezes está magoado pelo o que aconteceu na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, mas tem que passar a página, não tem jeito. Deixa para vaiar o time no final se não ganhar”, disse.

“Na hora do jogo, vamos dar apoio, incendiar o time. Boa parte do estádio está fazendo isso, ainda tem outra que não está. Terminou, esculhamba o time, o presidente, o presidente pode ser o jogo todo. Mas aos atletas, temos que dar confiança, moral, para que não tenham medo de jogar, de errar”, complementou.