Robinson de Castro critica ida de atletas a festa: "Faltou respeito com todos nós"

O presidente do Ceará revelou que a atitude dos jogadores que foram a festa após a derrota para o RB Bragantino gerou desconforto à torcida, ao treinador e aos demais jogadores do elenco, que se sentiram desrespeitados

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 2, o presidente Robinson de Castro criticou a postura dos cinco atletas que foram para uma festa após a derrota do Ceará para o RB Bragantino, no último sábado, 30. Durante a fala, o mandatário reconheceu que do ponto de vista jurídico os jogadores não cometeram nenhuma infração, mas que o aspecto moral foi um dos principais problemas da atitude.

"Após o jogo, tomamos conhecimento de que cinco atletas foram participar de uma festa. Primeiro, da visão jurídica, não há nenhum problema, porque eles estavam fora do expediente, de folga, e não atrasaram ao treino, compareceram no dia seguinte, tiveram os números da fisiologia acompanhados, não causaram nenhum prejuízo. Porém, tem um aspecto que não é jurídico, é o moral", disse.

"O aspecto respeito que os atletas precisam ter, principalmente em um momento que os torcedores estão chateados, pelo o que aconteceu no campeonato cearense e copa do nordeste, uma expectativa frustrada do torcedor. Isso já havia sido pauta em reunião com os atletas, reencaminhando para as novas competições. Mas esse fato acabou agredindo ao torcedor, a nós, ao treinador e aos colegas de trabalho, que se sentiram um pouco desrespeitados, por quanto que não houve nada de errado do ponto jurídico, mas eles não deveriam ter ido para a festa. Se tivessem vencido, já não era para terem ido, e perdendo, é aí que o aspecto da agressão do comportamento, no bom sentido, fica maior", completou.

Nesta segunda, 2, o presidente alvinegro revelou que uma reunião com os atletas envolvidos no caso foi realizada. Para Robinson de Castro, é certo de que ficou uma lição do ponto de vista moral para todo o elenco.

"Fizemos uma reunião dura, colocando esse sentimento, que é também o sentimento dos atletas de forma geral, que reconheceram que cometeram um erro. Eles disseram que não tem mais como voltar, mas que querem responder dentro de campo. Internamente temos algumas medidas que tomamos em relação a isso, mas do ponto de vista jurídico não tem muito o que fazer. Do ponto de vista moral, tenho certeza que ficou uma lição para eles e para aqueles que eventualmente pensem em fazer algo igual. Não era o momento adequado, pisaram na bola"