Próximo adversário do Ceará, Deportivo La Guaira não vence há oito jogos

Última vitória do time venezuelano foi no dia 24 de março, há mais de um mês; clube visita o Alvinegro na Arena Castelão nesta terça-feira, 3, às 21h30min

Adversário do Ceará no jogo desta terça-feira, 3, pela Copa Conmebol Sul-Americana, o Deportivo La Guaira vem em um jejum de oito jogos sem vitória. São quatro empates e quatro derrotas somando o certame continental e o Campeonato Venezuelano.

A última vitória do "El Naranja" foi a mais de um mês, no dia 24 de março, quando a equipe bateu o Zulia por 2 a 0, lanterna da liga local. O jogo mais recente foi na última sexta-feira, 29, quando empatou em 3 a 3 fora de casa contra o Deportivo Táchira.

Apesar do mau momento, o clube ainda ocupa a terceira colocação do Campeonato Venezuelano, com 16 pontos, quatro a menos que o líder Monagas. Na Sul-Americana, divide a última colocação do grupo G com o General Caballero, com um ponto cada. Caso não vença o Ceará nesta terça, o La Guaira não terá mais chances matemáticas de avançar à próxima fase da competição e disputará os últimos dois jogos para cumprir tabela.

No primeiro turno, o Ceará venceu o "El Naranja" por 2 a 0, em Caracas/VEN, com gols de Vina e Lima, ainda no primeiro tempo. O Vovô é o líder isolado do grupo, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

A venda de ingressos para Ceará x La Guaira iniciaram nesta segunda-feira, 2, com preços entre R$ 30 e R$ 240. Sócios também podem garantir suas presenças através do check-in no site do clube alvinegro. A bola rola às 21h30min, na Arena Castelão.

