Ceará tem o melhor aproveitamento como visitante entre times da Série A em 2022

O Ceará tem o melhor aproveitamento - 83% - como visitante entre os 20 clubes da Série A em 2022. O Alvinegro entrou em campo dez vezes na temporada sem a condição de mandante, venceu oito, empatou uma e perdeu uma partida. Os dados são do Footstats.

Neste recorte como visitante, um dos jogos foi contra o maior rival, o Fortaleza, no Castelão. Na ocasião, o Vovô empatou em 1 a 1 com o Leão pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A única derrota fora de casa ocorreu para o Iguatu por 1 a 0, em duelo que resultou na eliminação nas quartas de final do Campeonato Cearense.

Já as vitórias do Alvinegro ocorreram na Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time tem seis vitórias consecutivas como visitante. O escrete do Porangabuçu superou os seguintes rivais fora de casa na temporada: Sergipe, Atlético-BA, São Raimundo-RR, Campinense-PB, Palmeiras-SP, Deportivo La Guaira-VEN, Tombense-MG e General Caballero-PAR.

No rankings com os melhores aproveitamentos entre os times da Série A, o Flamengo aparece em segundo com 72%. Completam o top-5: Atlético-MG (69%), Fluminense (69%) e Cuiabá (67%).

O próximo compromisso do Ceará fora de casa é contra o Athletico-PR, no sábado, 7, às 20h30min.

