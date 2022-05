Matheus Peixoto lamenta nova lesão e diz: "Tenho vivido o clube por completo"

Com previsão de mais três semanas para concluir o tratamento de um entorse no tornozelo, o centroavante disse que tem se dedicado em três turnos de domingo a domingo para entrar em campo o quanto antes

Anunciado no dia 13 de março, Matheus Peixoto ainda não conseguiu estrear pelo Ceará. Desde a sua chegada, o atacante trata de uma lesão no tornozelo, processo que deveria ter sido concluído em quatro semanas, mas que se estendeu devido a novas dores no local. Através do Instagram, o centroavante lamentou a situação e disse que tem vivido o clube por completo.

“Como foi relatado pelo clube, infelizmente quando eu estava perto de voltar a jogar eu sofri um entorse no tornozelo e precisei regredir na minha recuperação. Como foi falado hoje, dentro de três semanas estarei de volta, preparado para jogar. Desde que cheguei na capital, eu tenho vivido o clube por completo e venho me dedicando somente na recuperação para entrar em campo o quanto antes. Não tenho feito mais nada no meu dia além disso, de domingo a domingo, com tratamentos e treinos intensos de manhã, tarde e também noite. Saio da minha casa às 6:50 para o clube e só retorno às 19:30/20:00”, disse Matheus Peixoto.

Em entrevista coletiva, o médico do Ceará, Daniel Gomes, explicou que o centroavante estava em processo de transição, já inserido nos treinos com os demais atletas. A nova lesão, entretanto, regrediu o processo de reabilitação e aumentou a estimativa da conclusão do tratamento para mais três semanas.

“Tudo que eu mais quero é estar logo em campo, ajudando meus companheiros e retribuir toda a confiança depositada em mim. Eu tenho a certeza e muita fé que vou retribuir e dar muitas alegrias a todos ao longo da temporada", concluiu o atacante.