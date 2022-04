Pioneiro no Brasil, Ceará anuncia linha própria de chuteiras

O Ceará lançou nesta sexta-feira, 29, mais um item oficial do clube. Trata-se das novas chuteiras que chegam ao mercado em parceria com a BM9. O Vovô é o primeiro time no Brasil a apresentar uma linha própria do produto.

Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará, comemorou o lançamento de mais um produto licenciado do clube. “Nós do departamento comercial e licenciamento do clube estamos bastante felizes com essa entrega ao nosso torcedor. Esse é um produto inovador, que nós, com nosso parceiro, acreditamos demais nesse lançamento. Foi um trabalho de muito empenho que contou com a participação de muitos braços dentro e fora do clube”, disse.

O presidente Robinson de Castro, que acompanhou na empresa o processo de fabricação do produto, comentou sobre o lançamento. “Estou impressionado com a capacidade de produção e inovação da BM9, que agora se junta ao Ceará para o lançamento de nossa primeira chuteira oficial. Com certeza, a linha vai agradar a nossa torcida”, afirmou, em nota divulgada pelo clube.

O CEO da BM9, Samuel Brown destacou o pioneirismo do clube na ação. “Estamos orgulhosos de fazer parte da história do Ceará, como o primeiro time do Brasil a ter sua linha própria de chuteiras”, ressalta.



