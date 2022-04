Lacerda aposta em força como mandante do Ceará para superar Bragantino

Zagueiro também comentou sobre a sequência de vitórias do Vovô e a retomada de confiança do elenco

O Ceará enfrenta o RB Bragantino-SP neste sábado, 30, às 16h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa, o zagueiro Gabriel Lacerda comentou sobre a qualidade da equipe paulista e reforçou o fator casa como determinante para um resultado positivo do Vovô.

“Em jogo desse, ainda mais contra o Red Bull Bragantino, que tem jogadores jovens e jogadores muito bons, a gente tem que minimizar os erros. Fazer o simples nos lances porque a gente sabe que tem jogadores rápidos, que têm um bom aproveitamento. Simplificar mais as jogadas para que a gente não venha a correr riscos e dar chances de gol para eles. Ainda mais eles que têm um elenco muito qualificado. A gente também tem um elenco muito bom e uma defesa muito boa. Então, a gente está preparado para enfrentar ataques muito bons como o do Red Bull Bragantino”, destacou.

O defensor comentou sobre a boa fase do Alvinegro na temporada, mas reforçou que a busca por objetivos nas competições que disputa. O Vovô venceu cinco das seis partidas disputadas sob o comando de Dorival Júnior. O time é líder do grupo G da Sul-Americana com 100% de aproveitamento. Desde a chegada do novo treinador, a equipe também melhorou os números ofensivos. Ao todo foram 12 marcados e seis sofridos.

"A gente vem em uma sequência muito boa e retoma um pouco a confiança do grupo. A gente tem que cravar isso. A gente precisa definir. Ainda mais que a gente vem de duas eliminações que marcam, deixam uma ferida muito grande. A gente precisa buscar essa classificação na Sul-Americana, buscar algo grande no Brasileiro. A gente não pode achar que já está em uma sequência boa e que está tudo bem. A gente tem que buscar algo a mais. A gente precisa continuar provando cada dia mais”, frisou.

Gabriel Lacerda ressaltou ainda a importância de jogar em casa com a presença da torcida. O clube confirmou na última quinta-feira, 28, parcial de mais de 25 mil torcedores para o confrono. “O fator casa pra gente é muito importante, ainda mais com a presença da nossa torcida. A gente já viu isso ano passado. Por causa da pandemia a gente não tinha torcida e senti um pouco. Depois que teve a volta da torcida foi impressionante. A gente teve um aproveitamento muito grande, principalmente em jogos que a gente saiu perdendo. Contra o próprio Red Bull Bragantino a gente saiu perdendo de 2 a 0 e com a força da torcida a gente conseguiu buscar esse empate. Então, o fator casa é fundamental”, reforçou.



