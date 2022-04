Ceará e São Paulo são os únicos clubes com 100% de aproveitamento na Sul-Americana

O Alvinegro de Porangabuçu venceu todos os três primeiros jogos e é o líder isolado do Grupo G do torneio continental

Com campanhas irretocáveis até o momento, Ceará e São Paulo são os únicos times com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. O Alvinegro de Porangabuçu venceu todos os três jogos que disputou na competição continental e é o líder isolado do Grupo G, com três pontos de vantagem em relação ao Independiente-ARG, segundo colocado da chave.

Neste recorte de jogos pelo certame, a equipe comandada pelo treinador Dorival Júnior marcou seis gols e sofreu somente um, o que representa uma média de dois tentos por partida. Nos jogos da volta, o Vovô terá dois confrontos em sequência na Arena Castelão: Deportivo La Guaira-VEN na próxima terça-feira, 3, às 21h30min, e General Caballero no dia 17, às 19h15min.

A última rodada será contra o Independiente, em Avellaneda, Argentina, no dia 25, às 21h30min, no Estádio Libertadores de América. Caso ambas equipes vençam os jogos da volta contra o La Guaira e Caballero, assim como fizeram nos duelos de ida, o Vovô chegará para a disputa diante do “Rei de Copas” precisando de somente um empate para garantir a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, feito que seria inédito para o clube.



