Ceará inicia preparação para encarar o RB Bragantino com três jogadores que deixaram o DM

Dorival Júnior pode ganhar reforços para o terceiro jogo do Vovô no Brasileirão, marcado para sábado, no Castelão

O elenco do Ceará se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 28, e três jogadores que ficaram de fora da partida contra o General Caballero, na última terça-feira, 26, no Paraguai, treinaram normalmente.

Por conta disso, o volante Richardson, e os atacantes Dentinho e Zé Roberto criam expectativas de que poderão estar à disposição de Dorival Júnior para encarar o Red Bull Bragantino no sábado, 30, pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro.

No último boletim médico divulgado pelo Ceará foi informado que Zé Roberto ainda tratava um trauma no tornozelo esquerdo. Quanto a Richardson, já havia iniciado o período de transição, enquanto Dentinho sequer foi citado.

O lateral-direito Marcos Ytalo e o atacante Matheus Peixoto, que ainda não estreou, também constavam na lista de atletas no período de transição, mas ficaram somente na academia nesta quinta-feira. O colombiano Mendoza também não participou da atividade com os demais atletas, mas trabalhou sozinho. Ele ficou de fora do jogo passado por um desconforto na parte posterior da coxa.

Seguem sob os cuidados do DM o zagueiro Luiz Otávio e o volante Léo Rafael. Ambos fizeram fisioterapia na tarde desta quinta. O primeiro se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, enquanto o outro está lesionado na coxa.

O atacante Jael treinou separado do grupo, pela manhã. Ele cumpre o protocolo de recuperação da cirurgia feita no tendão de Aquiles, no fim da temporada passada.



Com informações de Horácio Neto

