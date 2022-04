Vina lamenta bola na trave contra Caballero e cita Marcelinho Carioca: "Que pecado, né?"

O jogador deu belo drible no defensor do time paraguaio e finalizou no travessão

O meia-atacante Vina quase marca um golaço contra General Caballero, na terceira rodada da Sul-Americana, em lance registrado ainda no primeiro tempo da partida, quando o placar estava 0 a 0. O jogador deu belo drible no defensor do time paraguaio e finalizou no travessão. O Vovô venceu por 2 a 0 com gols de Erick e Messias.

Nas redes sociais, o camisa 29, o artilheiro do time na temporada com sete gols, lamentou a chance desperdiçada. "Que pecado, né?".

O atleta também marcou na postagem o ex-jogador Marcelinho Carioca, que fez drible semelhante ao de Vina e fez um golaço contra o Santos na época que jogava pelo Corinthians. "Inspiração", disse.

Veja abaixo a semelhança:

