General Caballero anuncia novo técnico antes de encarar o Ceará na Sul-Americana

Próximo adversário do Ceará na Copa Sul-Americana, o General Caballero-PAR anunciou o novo treinador na última sexta-feira, 22. Trata-se do argentino Luciano Theiler, de 40 anos. O técnico assume o lugar de Gustavo Bobadilla, que foi desligado do clube nesta semana após o empate sem gols contra o 12 de Octubre, pelo Apertura, resultado que culminou no quinto jogo consecutivo da equipe sem vitória.

Luciano Theiler realizará a estreia sob o comando do General Caballero neste sábado, 23, contra o Olimpia, novamente pelo Apertura, confronto que antecipa o jogo diante do Alvinegro pela Sula na próxima terça-feira, 26, às 19h15.

Sobre o assunto Ceará melhora números ofensivos após chegada de Dorival Júnior

Ceará tem 81% de aproveitamento como visitante e mira 6ª vitória seguida fora

Quatro atletas se juntam ao elenco do Ceará para jogo no Paraguai

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Será a primeira experiência do jovem treinador em um clube que disputa a elite do campeonato nacional. Antes, Luciano comandava o time sub-19 do Sportivo Belgrano, da Argentina.

O treinador terá a missão de recolocar o clube paraguaio no caminho das vitórias. O time acumula cinco jogos sem vencer, e tem apenas quatro triunfos e sete derrotas em 15 jogos na temporada, o que gera um aproveitamento de 35,56%.

O time paraguaio ainda não venceu na fase de grupos da Sul-Americana. Em dois jogos, empatou por 1 a 1 contra o La Guaira, jogando em casa, e perdeu de 2 a 0 para o Independiente, na Argentina, e amarga a lanterna do Grupo G com um ponto.

Tags