Ceará libera check-in para jogo contra o Red Bull Bragantino pela Série A

Neste sábado, 23, o Ceará liberou o check-in para sócios-torcedores que quiserem confirmar sua presença no jogo contra o Red Bull Bragantino-SP no próximo sábado, 30, na Arena Castelão, às 16h30min. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Adimplentes dos planos Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade já podem garantir seus lugares no estádio sem custos extras. Já quem assina o Time do Povo e o Consulado Alvinegro, pode ter acesso à arquibancada com valor à partir de R$ 10. O clube ainda não informou sobre venda de ingressos para a partida, mas elas devem iniciar em breve.

O Ceará é o 14º colocado na tabela com três pontos em dois jogos. O clube folgou na terceira rodada, pois teve seu jogo contra o Fortaleza adiado para junho, porque o rival está envolvido na decisão do Campeonato Cearense.

Antes do Red Bull Bragantino, o Vovô enfrenta o General Caballero-PAR, pela Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta terça-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção/PAR.

