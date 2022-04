Trio de ataque do Ceará é responsável por 70% dos gols marcados na era Dorival Júnior

Desde a chegada de Dorival Júnior no Ceará, o time marcou gols em todos os cinco jogos disputados até então, sendo 10 no total. E dentro desse recorte, o trio de ataque formado por Vina, Mendoza e Lima balançaram as redes sete vezes.

Em todos os cinco jogos da era Dorival até o momento, pelo menos um membro do trio ofensivo colocou a bola na rede. E após o jogo contra o Palmeiras, todos os gols do Ceará foram marcados por um dos três atacantes. Os outros três tentos foram convertidos por Jorge e Benegas, que marcaram contra, e o zagueiro Lucas Ribeiro.

Sobre o assunto Ceará tem 81% de aproveitamento como visitante e mira 6ª vitória seguida fora

Quatro atletas se juntam ao elenco do Ceará para jogo no Paraguai

General Caballero anuncia novo técnico antes de encarar o Ceará na Sul-Americana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na estreia de Dorival, contra o Independiente, Mendoza marcou o gol de empate da vitória de virada alvinegra. Contra o Palmeiras, novamente o colombiano figurou entre os artilheiros da partida. E nos duelos contra Botafogo e Deportivo La Guaira, foi a vez de Lima e Vina balançarem as redes pela primeira vez sob o novo comando técnico.

Na temporada, o trio soma 15 gols e quatro assistências, o que representa aproximadamente 65% em participações diretas dos 29 tentos marcados pelo time até o momento.

Confira a artilharia do Ceará nos cinco jogos disputados com Dorival Júnior

Vina – 3 gols

Mendoza – 2 gols

Lima – 2 gols

Lucas Ribeiro – 1 gol

Os outros dois gols foram marcados por Jorge (Palmeiras) e Benegas (Independiente) contra.

Tags