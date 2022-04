Richard e Bruno Pacheco irão se juntar ao elenco do Ceará no Rio de Janeiro

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Grupo alvinegro se prepara em terras cariocas para duelo da próxima terça-feira, 26, diante do General Caballero, no Paraguai

Após a vitória diante do Tombense-MG, o Ceará não voltou para casa para se preparar para o próximo duelo, diante do General Caballero, pela Copa Sul-Americana. Por questões logísticas, o grupo alvinegro se deslocou para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 21, onde irá realizar dois dias de treinos até viajar para o Paraguai para o embate válido pelo certame continental.

Poupados da última partida, os atletas Richard C. e Bruno Pacheco irão se juntar ao restante do elenco nos treinos preparatório para a Copa Sul-Americana. Eles haviam ficado de fora por desgaste físico, mas já realizaram período de transição e estão aptos para o próximo embate.

Com 100% de aproveitamento, o Ceará é líder do Grupo G após vencer Independiente na estreia em casa e La Guaira fora. Até o momento, na competição, o Vovô marcou quatro gols e foi vazado apenas uma vez. Na próxima terça-feira, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o General Caballero fora de casa, às 19h15min. (Com informações de Horácio Neto, setorista da rádio O POVO CBN)

