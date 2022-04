Ceará e outros três times são os únicos 100% na Sul-Americana

O Ceará começou a Copa Sul-Americana de 2022 da melhor forma possível: com vitórias. Ao lado de Racing (Uruguai), São Paulo e Atlético-GO, o Vovô está 100%, já podendo sonhar com uma eventual classificação para as oitavas de final do torneio continental. Os comandados do técnico Dorival Júnior até agora jogaram uma partida em casa e outra fora, tendo marcado três gols e sofrido apenas um.

Líder do grupo G, o Alvinegro entra em campo somente em 26 de abril para enfrentar o lanterna General Caballero, no Paraguai. Caso consiga mais uma vitória, chegará aos nove pontos e continuará mantendo distância do Independiente (Argentina) – grande favorito do grupo.

FutCast: assista entrevista com Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará

Contra os argentinos, o Ceará conseguiu uma vitória por 2 a 1 no Castelão, logo em sua estreia. O outro triunfo foi diante do La Guaira, fora de casa, na última terça-feira, 12. Na ocasião, o Vozão marcou os dois primeiros gols de um time cearense jogando fora do Brasil.

Já pensando no Brasileirão, o Vovô enfrenta o Botafogo, neste domingo, 17, pela segunda rodada da competição. A partida começa às 19 horas, no Castelão.



