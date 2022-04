Fernando Sobral volta ao departamento médico e desfalca Ceará diante do Botafogo

O jogador Fernando Sobral está novamente sob os cuidados do departamento médico do Ceará. No boletim divulgado neste domingo, 17, antes da partida do Vovô contra o Botafogo, pela segunda rodada da Série A, o nome do meia apareceu como desfalque. A informação é de que ele trata uma lombalgia.

Destaque do sistema defensivo do Ceará, mas últimas temporadas, Fernando Sobral foi líder em roubadas de bola em 2021. Na última edição do Campeonato Brasileiro, o volante desarmou 112 vezes em 36 partidas disputadas, sendo o primeiro da competição neste fundamento.

Sobre o assunto Escalação: como Ceará e Botafogo vão a campo pela Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, neste ano tem sofrido com algumas lesões. O jogador já havia se recuperado de edema na parte posterior da coxa esquerda. O volante havia atuado na estreia do Vovô na Série A 2022 diante do Palmeiras.

Outros quatro atletas também desfalcam o Alvinegro no confronto. Jael está em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de Aquiles, assim como Marcos Ytalo após cirurgia no joelho direito. Victor Luis trata lesão muscular na coxa direita e Dentinho sofreu edema muscular na coxa esquerda.



Tags