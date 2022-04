Ceará volta a vencer uma partida pela Série A fora do Castelão após mais de um ano

Alvinegro bate Palmeiras por 3 a 2 em São Paulo e quebra escrita. Em 2021, o Vovô chegou ao fim do Campeonato Brasileiro sem triunfos longe do Gigante da Boa vista

Em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro 2022, com o triunfo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado, 9, o Ceará quebrou um jejum de 18 jogos sem vitórias longe da Arena Castelão em jogos válidos pela Série A nacional. No Brasileirão 2021, o Alvinegro jogou 19 vezes como visitante, saindo como vencedor apenas no Clássico-Rei, disputado no Gigante da Boa Vista.

Nos outros 18 jogos como visitante pelo último campeonato nacional, o Ceará saiu derrotado em oito oportunidades e conquistou dez empates longe de seus domínios.

A quebra do jejum ocorreu justamente diante do último time que havia vencido o Vovô longe do Castelão pelo Brasileirão. O Verdão havia batido o Ceará por 1 a 0, em jogo disputado na Arena Barueri, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021.

Na noite deste sábado, 9, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou um resultado histórico no Allianz Parque. Além de pôr fim ao jejum de vitórias no Brasileirão, o Ceará quebrou o tabu de nunca ter vencido o Verdão longe de casa. Os gols do Vovô foram marcados por Jorge (contra), Mendoza e Lucas Ribeiro. Pelo Verdão, Zé Rafael e Gustavo Gómez balançaram as redes.

A última vitória do Ceará fora de casa no Brasileirão havia sido conquistada diante do Coritiba, por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, em 20 de fevereiro de 2021. A partida foi válida pela 37ª rodada do Brasileirão 2020. Naquela oportunidade, os gols do Vovô foram marcados por Felipe Vizeu e Saulo.

