Palmeiras x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série A 2022; siga transmissão

O Ceará inicia hoje a caminhada no Brasileirão 2022. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras-SP no Allianz Parque, em São Paulo, às 21 horas. O duelo marca o segundo jogo do técnico Dorival Júnior no comando do clube de Porangabuçu. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Palmeiras x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Palmeiras x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalação de Palmeiras e Ceará:

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gómez e Jorge; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Veiga e Dudu; Rony. Téc: Abel Ferreira

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lindoso, Richard e F. Sobral; Mendoza, Lima e Vina. Téc: Dorival Júnior

Como chegam Palmeiras e Ceará para o jogo

O Verdão vem embalado após a conquista do título paulista sobre o São Paulo e a vitória de goleada sobre o Deportivo Táchira-VEN, por 4 a 0, na estreia da Libertadores. Após poupar alguns titulares no jogo da última quarta-feira, 6, a expectativa é de que Abel Ferreira escale outra vez um time misto para receber o Alvinegro no Allianz Parque, devido ao jogo contra o Oriente Petrolero-BOL no meio de semana, novamente pelo torneio continental.

O Ceará vai em busca ainda de encerrar outra marca negativa pelo Brasileirão. O clube não vence fora da Arena Castelão pela elite nacional há 19 jogos, o equivalente a um turno na competição. A última vitória longe do Gigante da Boa Vista aconteceu na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, quando superou o Coritiba-PR por 2 a 0.

