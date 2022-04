Ceará encara o Palmeiras querendo a primeira vitória como visitante na história do confronto

O Ceará encara o Palmeiras fora de casa na estreia do Brasileirão querendo quebrar um tabu histórico. O Alvinegro nunca venceu o Verdão como visitante na história do confronto. No total, são 16 jogos, com 13 vitórias alviverdes e três empates. O jogo está marcado para as 21 horas deste sábado, 9, no estádio Allianz Parque.

O Ceará perdeu os últimos sete jogos contra o Palmeiras jogando como visitante. Estão nesse recorte os confrontos no Brasileirão Série A e Série B, e um jogo na Copa do Brasil.

No retrospecto geral o Vovô também leva desvantagem. São apenas três vitórias contra o clube paulista e 18 derrotas em 31 jogos, gerando um aproveitamento aproximado de apenas 15%.

Além de quebrar o tabu contra o Palmeiras, o Ceará quer encerrar outra marca negativa na primeira divisão. O Alvinegro não vence fora da Arena Castelão há 19 partidas, o equivalente a um turno no campeonato. A última vitória do Vovô longe do Gigante da Boa Vista na competição aconteceu em fevereiro de 2021, pela 37° rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe derrotou o Coritiba por 2 a 0, com gols marcados por Felipe Vizeu e Saulo Mineiro.

Vale lembrar que o Ceará foi o segundo pior visitante do Brasileirão 2021, conquistando apenas uma vitória e acumulando 10 empates fora de casa.

