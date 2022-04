Zé Roberto analisa início de Dorival Júnior no Ceará: "Tem tudo para elevar nosso nível"

Dorival Júnior assumiu o comando técnico do Ceará no fim de março após saída de Tiago Nunes. Com três competições a serem disputadas no mês de abril, o novo técnico do Vovô teve uma semana até a estreia, que aconteceu na última terça-feira, 5, contra o Independiente-ARG, pela Sul-Americana. Em coletiva pré-jogo, concedida na nesta quinta-feira, 7, o atacante Zé Roberto comentou sobre o início de trabalho do treinador à frente do Alvinegro.

“Ele é um treinador que eu não lembro de ter trabalhado com alguém assim. A prática do treinamento dele te faz aprender muito, muito mais ainda do que com ele falando. Às vezes ele fala alguma coisa que a gente não entende, mas em campo a gente compreende as movimentações, marcações e os embates. É fácil pegar o jeito que ele quer jogar por essa prática que ele faz dentro de campo junto com a comissão toda. Então, ajuda bastante. Acho que a gente está assimilando muito bem. A gente está se esforçando bastante para assimilar mais rápido porque a gente sabe que o tempo é curto”, ressaltou.

A primeira mudança de Dorival em relação ao trabalho de Tiago Nunes foi uma nova formação tática no setor de ataque e meio-campo. Para o jogo diante do Independiente, o técnico escalou a equipe alvinegra em um esquema 4-3-3, com três volantes: Rodrigo Lindoso, Richard e Fernando Sobral. Vina assumiu passou a atuar como um falso 9 ao lado de Lima e Mendoza, abertos nas pontas.

“Muda um pouco a metodologia de trabalho. Todo treinador tem sua forma de pensar. O Dorival tem a dele. Muda um pouco o estilo. Ele passa muita confiança. Em relação ao esquema, a gente ainda está treinando outros esquemas possíveis. A gente não treina só o (esquema) que começou o jogo (contra o Independiente), a gente treina outros”, pontuou Zé Roberto.

Atrás no placar, o treinador colocou Erick no lugar de Richard e Zé Roberto na vaga de Lima, na posição de centroavante. Vina voltou para sua posição de origem como meio-campista com Erick e Mendoza jogando pelos lados. Com as alterações no sistema ofensivo e de criação, o time começou a render e conseguiu virar o placar.

“Hoje, o futebol está muito estratégico. Então, essas variações são importantes para a gente confundir o adversário, e buscar espaço. No último jogo isso aconteceu. No começo não estava funcionando o esquema, ele optou por uma mudança mais à frente e deu certo. É confiar no trabalho dele e da comissão que tem tudo para dar certo”, complementa o atleta.

Zé Roberto destacou que o grupo ainda precisa evoluir, mas reforçou o bom início de Dorival na equipe alvinegra. “Esse primeiro jogo já teve muito conceito do trabalho dele. Mas, lógico que ainda falta muito para a gente aprender com ele. É um cara que o Neymar sempre falava que era uma referência para ele como treinador. A gente sabe de tudo que ele ganhou, dos times que ele já dirigiu. Então, é confiar bastante nele que ele tem tudo para elevar nosso nível”, completou.



