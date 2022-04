Adversário do Ceará na estreia da Série A, Palmeiras vem de sequência de goleadas aplicadas

Os últimos dias foram de grande felicidade para o torcedor do Palmeiras, que viu o time vencer o São Paulo, na final do Paulista, e o Deportivo Táchira, na estreia da Libertadores, por 4 a 0. O Verdão, primeiro adversário do Ceará na estreia do Brasileirão de 2022, não emplacava uma sequência dessa desde abril de 2019.

O primeiro jogo na ocasião foi a goleada por 4 a 0 sobre o Melgar-PER, fora de casa, pela Libertadores. Os gols da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari foram marcados por Gustavo Gómez, Moisés e Gustavo Scarpa, duas vezes.

Três dias depois, o Palmeiras disputou seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2019, contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Marcos Rocha, Bruno Henrique e Zé Rafael, duas vezes, balançaram as redes na partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Curiosamente, um dos jogos da sequência de 2019 foi pela fase de grupos da Libertadores, enquanto o outro foi contra uma equipe comandada por Rogério Ceni, assim como aconteceu contra São Paulo e Táchira nas últimas partidas.

No próximo sábado, o Palmeiras fará sua primeira partida pelo Brasileirão de 2022. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Ceará, no Allianz, às 21h (horário de Brasília).

Tags