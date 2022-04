Palmeiras x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 9 de abril (9/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, SporTV, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vovô realizou ontem o último treino antes do compromisso, no CT do São Paulo. À exceção do atacante Dentinho, todos os atletas que foram relacionados para o confronto contra o Independiente-ARG, pela Sul-Americana, estão disponíveis para encarar o Verdão.

Lesionado, o lateral-esquerdo Victor Luís também não embarcou para capital paulista e ainda se recupera de lesão muscular na coxa direita. O atacante Matheus Peixoto, que chegou a Porangabuçu com contusão no tornozelo, iniciou os trabalhos de transição nos últimos dias e deve ser opção a partir da próxima semana.

Palmeiras x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Palmeiras x Ceará

Escalação provável

Palmeiras

4-2-3-1: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Kuscevic, Gómez (Murilo) e Piquerez (Jorge); Jaílson e Zé Rafael (Atuesta); Scarpa, Veiga e Dudu (Wesley); Rony (G. Verón). Téc: Abel Ferreira

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lindoso (Richard) e F. Sobral; Mendoza, Lima (Erick) e Vina; Zé Roberto. Téc: Dorival Júnior

Quando será Palmeiras x Ceará

Hoje, sábado, 9 de abril (9/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Ceará

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

