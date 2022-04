Fluminense x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Santos se enfrentam hoje, sábado, 9 de abril (9/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para tentar iniciar a sua caminhada no Nacional com o pé direito, o técnico Fabián Bustos contará com alguns reforços. Ângelo está recuperado de lesão na coxa direita e será novidade. O atacante não atua desde o dia 16 de março.

O time do Fluminense vive uma fase excelente, a equipe conquistou o Campeonato Carioca em cima do seu maior rival e na estreia da Copa Sul-Americana, venceu o Oriente Petrolero por 3×0, o time conta com um aproveitamento muito bom jogando em casa, pois venceu 7 das últimas 10 partidas realizadas e vai em busca de uma vitória na estreia do Brasileirão. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Fluminense x Santos

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Luccas Claro, David Braz, Manoel, Calegari, André, Yago, Ganso, Cris Silva, Arias e Cano.

Santos

João Paulo, Eduardo Bauermann, Maicon, Velazquez, Felipe, Willian Maranhão, Rodrigo Fernández, Marquinhos, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart e Lucas Braga.

Quando será Fluminense x Santos

Hoje, sábado, 9 de abril (9/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Santos

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

