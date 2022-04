Atlético-GO x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-GO e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 9 de abril (9/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O time do Atlético-GO vive uma grande fase, e vem de 11 partidas de invencibilidade, com 8 vitórias e 3 empates, além disso, durante este período, o time foi Campeão do Campeonato Goiano 2022 em cima do Goiás, portanto quer estrear com um bom resultado jogando em casa para continuar neste bom momento, o time vem de uma vitória por goleada sobre a LDU na estreia da Copa Sul-Americana.

O time do Flamengo vem de uma oscilação, e teve uma vitória, um empate e uma derrota nas últimas 3 partidas realizadas, e neste período a equipe foi vice-campeã do Campeonato Carioca 2022,a equipe ainda não conseguiu se consolidar jogando sob o comando do técnico Paulo Sousa, mas vem de uma vitória fora de casa na estreia da Copa Libertadores. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-GO x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Atlético-GO x Flamengo

Escalação provável

Atlético-GO

Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

Flamengo

Santos (Hugo), Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão) e Lázaro (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.



Quando será Atlético-GO x Flamengo

Hoje, sábado, 9 de abril (9/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Flamengo

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

