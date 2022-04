Ponte Preta x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ponte Preta e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 9 de abril (9/04), pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, SporTV, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Rebaixado da primeira divisão em 2021, o Grêmio desponta como o principal favorito à taça. A Ponte Preta rebaixada no Campeonato Paulista, precisa melhorar para evitar a queda.

O goleiro Caíque França está à disposição do treinador da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, para a Série B do Brasileiro. O grupo segue com trabalho visando a estreia na competição. “Cheguei com muita vontade e sei da grandeza da Ponte Preta. Tenho me dedicado ao máximo nos treinos e o grupo todo sabe da importância de realizar uma Série B em grande nível”, explica Caíque, que foi contratado em janeiro deste ano. (Com Gazeta Esportiva)

Ponte Preta x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Ponte Preta x Grêmio

Escalação provável

Ponte Preta

Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Léo Santos, Léo Naldi, Matheus Anjos e Fessin; Echaporã e Pedro Júnior (Lucca).



Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Ferreira e Elias.



Quando será Ponte Preta x Grêmio

Hoje, sábado, 9 de abril (9/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Ponte Preta x Grêmio

Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo

