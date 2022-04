Com edema muscular, Dentinho desfalca Ceará na estreia do Brasileirão contra Palmeiras

Alvinegro de Porangabuçu também não conta com o lateral-esquerdo Victor Luís no duelo contra o Verdão, neste sábado, 10, no Allianz Parque

O Ceará não poderá contar com o atacante Dentinho para o seu jogo de estreia no Campeonato Brasileiro de 2022, diante do Palmeiras, às 21 horas deste sábado, 10, no Allianz Parque, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Centro de Saúde e Performance (CESP). O lateral Victor Luís também será desfalque na partida. Ambos os jogadores tiveram lesões musculares detectadas.

Dentinho está com um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o lateral do Vovô teve um edema muscular na coxa direita.

Na lista de lesionados ainda aparecem Jael e Buiú, que se recuperam de cirurgia. O atacante Matheus Peixoto é outro atleta que não estará à disposição de Dorival Júnior, já que segue em fase de transição.

